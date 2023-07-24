Kitap Kurdu Yarışmasında Dereceye Giren Öğrenciler İstanbul ve Çanakkale'yi Gezdi

TÜGVA tarafından düzenlenen Kitap Kurdu yarışmasında derece elde eden ortaokul öğrencileri, İstanbul ve Çanakkale'ye üç günlük bir geziye katıldı. Öğrenciler, tarihi mekanları gezerek milli ve manevi değerleri daha iyi anlama fırsatı buldu.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından ortaokullarda öğrenim gören 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı ödüllü "Kitap Kurdu" yarışmasında derece elde eden öğrenciler, üç günlük İstanbul ve Çanakkale gezisine katıldı.

Kentteki bin civarında ortaokul öğrencisi TÜGVA tarafından 30 Nisan'da Türkiye genelinde 5'incisi düzenlenen Kitap Kurdu yarışmasına katıldı. Yarışmada dereceye girerek çeşitli ödüller kazanan 12 öğrenci ve velilerine TÜGVA İl Temsilciliği de gezi gerçekleştirdi.

Gezi kapsamında öğrenci ve veliler danışman öğretmenlerle İstanbul ve Çanakkale'nin tarihi mekanlarını gezdi.

TÜGVA İl Temsilcisi Selim Önen, öğrencileri desteklemek adına bu tür organizasyonların çok önemli olduğunu belirterek, "Atalarımızın büyük fedakarlıklarla, canları pahasına bizlere bu toprakları vatan yaptıklarını ve orada yaşanılanları canlı görmelerinin milli ve manevi değerlerimizi idrak edebilmek adına çok önem arz ettiği düşüncesindeyiz. Bu tür organizasyonlarla gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.