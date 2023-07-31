Kırşehir Öğrenci Dostu Şehirler Sıralamasında 23. Oldu

Üniversite Araştırma Laboratuvarı'na (ÜNİAR) göre, Kırşehir öğrenci dostu şehir sıralamasında 23. oldu. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, 81 ildeki 126 devlet ve 74 vakıf üniversitesinde öğrenim gören 47 bin 761 öğrencinin memnuniyetleri belirlendi. Kırşehir, öğrenci dostu şehirler arasında 23. sırada yer aldı ve öğrencilerin en mutlu olduğu şehirler arasında yer aldı.

Üniversite Araştırma Laboratuvarı'na (ÜNİAR) göre, Kırşehir öğrenci dostu şehir sıralamasında 23. oldu.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 81 ildeki 126 devlet ve 74 vakıf olmak üzere 200 üniversitede öğrenim gören 47 bin 761 öğrencinin birçok farklı alandaki memnuniyetleri belirlendi.

Elde edilen sonuçlara göre Kırşehir, "Öğrenci Dostu Şehirler" arasında 23. sırada yer buldu. Öğrencilerin yaşamaktan en mutlu olduğu şehirler arasında Kırşehir bir önceki yıl 26. sıradayken bu yıl 23. oldu.

Öte yandan ÜNİAR'ın "Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması-TÜMA 2023" sonuçlarında ise KAEÜ devlet üniversiteleri genel memnuniyet sıralamasında 49. sırada yer alırken, kurum yönetim ve işleyişinden memnuniyet sıralamasında ise 40. oldu.

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, ÜNİAR sonuçlarını değerlendirerek, üniversite tercihi yapacak tüm öğrencilerin bu araştırmadan mutlaka faydalanmalarını hatırlatarak, öğrencileri KAEÜ'ye davet etti.