Kırşehir'de Okul Çevresi ve Servisler Denetlendi

Kırşehir'de öğrencilerin güvenli bir şekilde eğitimlerine devam etmeleri için okul çevresi ve servislerde denetim gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda birçok yer kontrol edildi ve idari para cezası uygulandı. Ayrıca, aranan 4 kişi de yakalandı.