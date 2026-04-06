Kırşehir'de öğrenciler Gazze için bağışta bulundu

KIRŞEHİR (İHA) – Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye genelindeki okullarda başlatılan Gazze'ye yardım kampanyalarında, Kırşehir'de öğrenciler okul harçlıklarından veliler ve öğretmenlerde bağışta bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde "Gazze destek bekliyor" çağrısıyla başlatılan kampanya kapsamında Kırşehir Şehit Ömer Halisdemir İlkokulu'nda öğretmen, öğrenci ve velilerin gönüllü katkılarıyla 240 bin TL bağış toplandı.

Mazlumlara destek olmak ve yaşanan zorlukların hafifletilmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen kampanyada, öğrenciler, öğretmenler ve veliler birlikte hareket etti. Toplanan bağış, yetkili birimlere imza karşılığında teslim edildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD-İsrail'den İran'a yeni saldırı! Şiraz Petrokimya Kompleksi vuruldu

Kritik nokta hedef alındı: ABD-İsrail'den İran'a yeni saldırı
Daha imzası bile kurumamıştı! Youssef En-Nesyri ile veda kararı

Daha imzası bile kurumamıştı! En Nesyri'ye güle güle dediler
Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti

Taşlanmaya daha fazla dayanamayan Yılmaz Özdil istifa etti

Ülkesi savaştayken dansıyla gündem olan genç kız kendini savundu

Ülkesi savaştayken dansıyla gündem olan genç kız kendini savundu
İtalya, Hakan Çalhanoğlu'nun nefis golünü konuşuyor

Tüm ülke milli yıldızımızın bu mesafeden attığı nefis golü konuşuyor
Daha imzası bile kurumamıştı! Youssef En-Nesyri ile veda kararı

Daha imzası bile kurumamıştı! En Nesyri'ye güle güle dediler
Serdar Ortaç: Ben ölünce şarkılarımı yaşatın

SÖZLERİYLE SEVENLERİNİ DUYGULANDIRDI: BEN ÖLÜNCE...
Leroy Sane'den Galatasaray taraftarını sevindiren haber

Taraftarı havalara uçuran haber geldi!