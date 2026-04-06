Kırşehir'de öğrenciler Gazze için bağışta bulundu

KIRŞEHİR (İHA) – Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye genelindeki okullarda başlatılan Gazze'ye yardım kampanyalarında, Kırşehir'de öğrenciler okul harçlıklarından veliler ve öğretmenlerde bağışta bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde "Gazze destek bekliyor" çağrısıyla başlatılan kampanya kapsamında Kırşehir Şehit Ömer Halisdemir İlkokulu'nda öğretmen, öğrenci ve velilerin gönüllü katkılarıyla 240 bin TL bağış toplandı.

Mazlumlara destek olmak ve yaşanan zorlukların hafifletilmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen kampanyada, öğrenciler, öğretmenler ve veliler birlikte hareket etti. Toplanan bağış, yetkili birimlere imza karşılığında teslim edildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı