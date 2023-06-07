Kırşehir'de öğrenciler atık ürünleri toplayıp sergi açtılar

Lise öğrencilerinin 3 aylık emeği Cacabey Meydanı'nda sergilendi

KIRŞEHİR - Kırşehir'de, Kırşehir Lisesi öğrencilerinin 3 aylık çabasıyla oluşan 'Atık Ürünlerin Dönüşüm' Sergisi Cacabey Meydanında açıldı.

Çevre Günü etkinlikleri içerisinde açılan sergide lise öğrencileri; cam, plastik, kağıt ve atık metal ürünleri toplayarak her malzemenin çöp olmadığının gösterilmesini hedefliyor. 9 ve 10. sınıf öğrencilerinin Resim İş Öğretmeni Dilek Yurdugül koordinesinde açtığı sergiye vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi.

Serginin açılış programına katılan İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan, Çevre Günü nedeniyle açılan serginin önemli olduğunu ve atık olarak görünen her malzemenin de çöp olmadığını söyledi. Atık malzemelerin hepsinin çöp olmadığının gösterilmesi adına çalışma yaptıklarını ifade eden Resim İş Öğretmeni Dilek Yurdugül de, öğrencilerin plastik, kağıt ve atılmış cam malzemeler toplayarak sergi oluşturduğunu belirterek, "Serginin tamamı atık malzemelerden oluştu. Çevre haftasının ruhuna uygun öğrencilerimiz çalıştı. 3 aylık bir süreç boyunca öğrencilerimiz atık malzeme topladı ve sergiyi gezenlerin de inanamadığı derecede güzel ürünler çıktı" dedi.