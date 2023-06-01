Kırşehir'de Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri elektrikli otomobil motoru üzerinde çalışıyor

Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okullarına hibe edilen elektrikli otomobilin motoru üzerinde çalışarak geleceğin mühendisleri olacak. Okul müdürü Turan Altıok, öğrencilerin merak ve gayretle çalıştığını ve gelecekte rahat iş bulabileceklerini söyledi.

Geleceğin elektrikli otomobil mühendisleri Kırşehir'de yetişecek

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Turan Altıok:

"Öğrencilerimiz hibe edilen elektrikli otomobilin motoru üzerinde çalışma yapacak"

KIRŞEHİR - Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri elektrikli otomobil motoru üzerinde çalışarak geleceğin mühendisleri olacak.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Turan Altıok, okullarına hibe edilen elektrikli otomobil üzerinde öğrencilerin merak ve gayretle çalışma sürdürdüğünü ve gelecekte de rahat iş bulabileceklerini söyledi. Altıok; "Öğrencilerimiz 'Gen Ahiler' yıl sonu etkinliği düzenledi ve 'Ahilik köşesi' açılışı yapıldı. Öğrencilerimizin bir yıllık emekleri de ödüllendirildi. Yapılan çalışmalar ve öğrencilerimizin istekli olması bizleri mutlu kılıyor" dedi.

Elektrikli otomobil üzerinde öğrencilerin çalışma yaptığını da aktaran Altıok, "Gelişen teknolojiler üzerine öğrencilerimizi hazırlamak istiyoruz. Hibe edilen elektrikli otomobil üzerinde öğrencilerimiz gayret ve istekle çalışmakta. Öğrencilerimiz çalışmalarını sürdürecek ve motor teknolojileri bölümü öğrencileri de mezun olduktan sonra işlerine sahip olacaklar" diye konuştu.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Yusuf Aksoy ise hibe edilen otomobil üzerinde parçaları söküp takarak yapılış aşamaları üzerine bilgilendiklerini belirtti.