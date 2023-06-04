Kırşehir'de LGS sınavı başladı

Kırşehir'de 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı LGS sınavı başladı. İki oturumda düzenlenecek sınavın birinci oturumu 09.30'da başladı. Kırşehir'de 53 okulda 184 salonda 3 bin 4 öğrenci sınava girecek.

Kırşehir'de, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı merkezi sınav başladı.

İki oturumda düzenlenecek sınavın birinci oturumu 09.30'da başladı. Birinci oturum 10.45'te sona erecek. İkinci oturum ise 11.30'da başlayacak ve 12.50'de sona erecek.

Kırşehir'de 53 okulda 184 salonda 3 bin 4 öğrenci ter dökecek.

Sınavların yapıldığı binalara öğrenciler dışında yakınları alınmadı. Okulların bahçesinde ve çevresinde bekleyen bazı aileler çocuklarının unuttukları su ve kimliklerini getirdi.

Öğrenciler, güvenlik görevlileri ve öğretmenlerin kimlik kontrolünün ardından sınava girecekleri sınıflara yönlendirildi.