Kırşehir'de 46 Bin Öğrenci Yaz Tatiline Başladı

Kırşehir'de 219 okulda 46 bin 108 öğrenci karne alarak yaz tatiline başladı. Öğrenciler, karnelerini almak için okullarına geldi, veliler de çocuklarının heyecanına ortak oldu. Namık Kemal İlkokulu'nda düzenlenen törende Vali Hüdayar Mete Buhara, Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Murat Süt ve İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti. Buhara ve Süt, sınıflarda öğrencilere karnelerini takdim ederek, yaz tatilini en iyi şekilde geçirmeleri tavsiyesinde bulundu.