Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, YKS sonuçlarına göre üniversitelere yerleşen BEGEM kursiyerleri ile buluştu. Başkan Ekicioğlu, "Ülkemizin kaynakları gençlerimize feda olsun. Gençlerimizin başarısıyla gurur duyuyoruz. Sizleri güzel ülkemiz için yetiştiriyoruz ve sizlerin yaratıcı emeğinizden faydalanmak istiyoruz" dedi.

Başkan Ekicioğlu, üniversiteye yerleşen Kırşehir Belediyesi Gençlik Merkezi (BEGEM) kursiyeleriyle dün saat 19.00'da Kırşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nde bir araya geldi. Ekicioğlu buluşmada, şunları kaydetti:

"2023-YKS sonuçlarına göre üniversitelere yerleşen öğrenciler arasında, Kırşehir Belediyesi Gençlik Merkezimizin Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile açmış olduğu Destekleme Yetiştirme Kursu öğrencileri olarak ilimizin başarı grafiğinin yükselmesine geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da katkı sundunuz. Öncelikle bu başarınızdan dolayı hepinizi kutluyorum. Bu yıl YKS'ye hazırlanan gençler için BEGEM ve Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile açmış olduğumuz kurslar büyük ilgi gördü. ve biz de üzerimize düşen sorumluluk anlayışıyla eğitimde marka kent olan Kırşehir'in başarı grafiğinin daha da yukarılara çıkarılması için ne gerekiyorsa yaptık. Önceliğimiz, öğrencilerimizin modern ve sağlık bir ortamda istedikleri kaynaklara da ulaşabilecekleri ortamı oluşturmak oldu.

Tarih ve kültür şehri Kırşehir, sosyo-kültürel açıdan da öğrenci dostu bir şehir olarak her zaman adından söz ettirdi ve biz de Kırşehir Belediyesi olarak öğrencilerimizin üniversite hayatına hazırlanmaları noktasında ilgili ekiplerimizle birlikte planlı bir çalışma gerçekleştirdik. Açmış olduğumuz Destekleme Yetiştirme Kursları'ndaki öğrencilerimizin başarı tablosu ise bizlere ne kadar doğru bir iş yapmış olduğumuzu gösterdi. Bilindiği üzere Belediye Gençlik Merkezi'nde Kütüphanemiz, Kişisel Gelişim Kurslarımız ve Spor Salonumuz ile öğrencilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 2022-2023 yılı Destekleme ve Yetiştirme Kursuna halk Eğitim Merkezi sistemine kayıtlı 170 öğrencimiz başvurmuştu. 170 öğrenciden 125 öğrencimiz derslere devam etti. Yıl içerisinde bize başvuran ve depremzede öğrencilerimiz ile bu sayı 260'a ulaştı. Bu 260 öğrencimizden 170 öğrencimizin üniversiteye girmiş olması hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır. 2023-2024 yılı ön kayıtlarına başvuran mezun öğrenci sayımız da şu an itibarıyla 160 oldu. Buradan bir kez daha, başarıda emeği bulunan, tüm öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyor, başarılarınızın devamını diliyorum."

Konuşmaların ardından üniversitelere yerleştirilen öğrencilere hediyeleri takdim edildi.