Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Kazanımları Paneli Düzenlendi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde düzenlenen panelde, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Kazanımları konusu ele alındı. Panelde konuşmacılar, Cumhuriyet Dönemi'nde devlete karşı yapılan isyanlar, toplumsal kimlik oluşumu ve 15 Temmuz'un sosyal ve psikolojik etkileri hakkında sunumlar yaptılar. Panel sonunda katılımcılara belge verildi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Kazanımları" konulu panel düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte Prof. Dr. Ahmet Gündüz, "Cumhuriyet Döneminde Devlete Karşı Yapılan İsyanlar ve FETÖ Kalkışması" konulu sunum yaptı.

Ardından Prof. Dr. Recep Özkan da "Toplumsal Kimlik Oluşumu ve Aidiyet Duygusu" sunumunu gerçekleştirdi. FETÖ terör örgütünün darbe öncesine kadar Türk milleti üzerinde "Yeryüzü ya da dünya vatandaşlığı" gibi kavramları öne çıkararak güçlendiğini anlatan Özkan, Türk milletinin milli bilincinin yok edilmeye çalışıldığı bir dönemden geçildiğini, temel değerlere sahip çıkılması gerektiğini aktardı.

Doç. Dr. Evren Erzen ise "Öncesi ve Sonrası ile 15 Temmuz'un Sosyal ve Psikolojik Etkileri" sunumunda toplumun inançlar ve davranışlar, uyma ve itaat, grup etkisi, ön yargı ve ikna gibi faktörlerle etkilendiğini, bu faktörlerin kötü niyetli insanlar tarafından istenmeyen sonuçları ortaya çıkardığını vurguladı.

Panelin ardından Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, KAEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin ve KAEÜ Genel Sekreteri Mehmet Zeki Küçük, katılımcılara belge verdi.

Panele daire amirleri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.