Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi EFQM Tanıma ve Ödül Programı'na başvurdu

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) Tanıma ve Ödül Programı'na başvurarak çalışmalarını sürdürüyor. Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, kalite konusunda emekleri bulunan personele teşekkür etti.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya başkanlığında Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (European Foundation for Quality Management - EFQM) Tanıma ve Ödül Programı kapsamında çalışmalar sürüyor.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, EFQM Tanıma ve Ödül Programı kapsamında 2023 yılı "Üstün Performansta Yetkinlik Aşamalarına" başvuru yapan KAEÜ'de EFQM ölçütlerine yönelik olarak kriter gruplarının çalışmaları devam ediyor.

Genel Sekreterlik konferans salonunda gerçekleştirilen hazırlık toplantısında konuşan KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, kalite konusunda emekleri bulunan tüm personele teşekkür etti.

Üç gün sürede yedi kriter grubu için çalışma ve saha ziyaretlerinin yapılacağını aktaran Karakaya, kalitenin büyük bir inanmışlık ve enerji istediğini, kalitenin dönüştürücü yönünün bu enerjiyi ortaya çıkarmada etkili olduğunu kaydetti.

Kurumların dinamizm kazanması ve kurumsallaşmasının önemine değinen Karakaya, 1000 yıllık tarihi olan milletin her zaman kendisine bir gelecek hazırlayacağını, kalite ve bilgi envanteri varsa değişimin de süreceğini vurguladı.

Rektör Yardımcısı ve Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil de EFQM Danışmanı Mehmet Çoban ile tüm kriter gruplarında gerekli hazırlıkları yaptıklarını ve çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.