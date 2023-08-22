Kırklareli Valisi Birol Ekici, okul müdürleriyle bir araya geldi

Kırklareli Valisi Birol Ekici, okul müdürleriyle bir araya gelerek yeni eğitim öğretim dönemi hakkında değerlendirmelerde bulundu. İl Sağlık Müdürü Cerit ise Lüleburgaz ilçesinde ziyaretlerde bulundu ve hastaları ziyaret etti.