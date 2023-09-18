Kırklareli Valisi Birol Ekici, okul incelemelerinde bulundu

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Hamdi Helvacıoğlu İlkokulu ve Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde incelemede bulundu. Ekici, okulları gezip bilgi aldı ve öğretmenlerle istekleri dinledi.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Hamdi Helvacıoğlu İlkokulu ve Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde incelemede bulundu.

Ekici, Hamdi Helvacıoğlu İlkokulunu gezip okul müdürü Şaban Uçar'dan bilgi aldı.

Ardından öğretmenlerle bir araya gelen Ekici, istekleri dinledi.

Ekici daha sonra Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde de incelemede bulundu.

Sarıçam, kan bağışında bulundu

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, kan bağışında bulundu.

Sarıçam, Türk Kızılay Lüleburgaz Kan Bağışı Merkezince İstasyon Caddesi'nde kurulan kan bağışı çadırını ziyaret etti.

Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Sarıçam, kan bağışında bulundu.

Sağlıklı olan tüm vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet eden Sarıçam, kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu kaydetti.