Kırklareli Valisi Birol Ekici, LGS'de 500 Tam Puan Alan Öğrencileri Tebrik Etti

Kırklareli Valisi Birol Ekici, LGS sınavında 500 tam puan alan öğrencileri tebrik etti. Vali Ekici, kentte 3 öğrencinin 500 tam puan aldığını bildirdi. Öğrencilerin başarısını öğretmenlere, velilere ve milli eğitim camiasına teşekkür eden Ekici, ilimizi eğitimde zirveye taşıma hedefimizi perçinlemiştir.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, LGS sınavında 500 tam puan alan öğrencileri tebrik etti.

Vali Ekici, yaptığı yazılı açıklamada, kentte 3 öğrencinin 500 tam puan aldığını bildirdi.

Sınava 1 milyon 30 bin 195 öğrencinin katıldığını ifade eden Ekici, açıklamasında şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz Betül Çolak, Ceylin Nisa Ercan ve Defne Kumaş'ı gönülden tebrik ediyor, bu başarıların anahtarı olan öğretmenlerimize, velilerimize ve milli eğitim camiamıza teşekkür ediyorum. Kırklareliler olarak hepimizi gururlandırmıştır. İlimizi eğitimde zirveye taşıma hedefimizi perçinlemiştir."