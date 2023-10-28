Kırklareli Valiliği, TOGG ile İlkokul Öğrencilerini Gezdirdi
Eğitim Haberleri
Kırklareli Valiliği, eğitimlerini aksatmayan ilkokul öğrencilerini TOGG aracılığıyla gezdirdi. Dezavantajlı öğrencilerin eğitim başarılarını artırmak ve devamsızlığı önlemek amacıyla yapılan çalışmada, Vali Birol Ekici'nin talimatıyla TOGG Vali Faik Üstün İlkokulu ziyaret edildi. Öğrencilere araç tanıtıldı ve eğitimlerini aksatmayanlar araçla gezdirildi.
Kırklareli Valiliği eğitimlerini aksatmayan ilkokul öğrencilerini TOGG ile gezdirdi.
Kentte dezavantajlı öğrencilerin eğitim başarıları, okullarına olan ilginin artması ve devamsızlığın önüne geçilebilmesi amacıyla çalışmalar yürütülüyor.
Bu kapsamda Vali Birol Ekici'nin talimatı ile TOGG Vali Faik Üstün İlkokuluna gönderildi.
Okul bahçesinde yetkililer tarafından TOGG öğrencilere tanıtıldı. Ardından öğrenciler bir süre araca bindi.
Eğitimlerini aksatmayan öğrenciler ise araç ile gezdirildi.