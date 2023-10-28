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Kırklareli Valiliği, TOGG ile İlkokul Öğrencilerini Gezdirdi

Kırklareli Valiliği, eğitimlerini aksatmayan ilkokul öğrencilerini TOGG aracılığıyla gezdirdi. Dezavantajlı öğrencilerin eğitim başarılarını artırmak ve devamsızlığı önlemek amacıyla yapılan çalışmada, Vali Birol Ekici'nin talimatıyla TOGG Vali Faik Üstün İlkokulu ziyaret edildi. Öğrencilere araç tanıtıldı ve eğitimlerini aksatmayanlar araçla gezdirildi.