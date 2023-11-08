Kırklareli Valiliği, TOGG ile Eğitimleri Aksatmayan İlkokul Öğrencilerini Gezdirdi
- Güncelleme:
Eğitim Haberleri
Kırklareli Valiliği, il genelinde dezavantajlı öğrencilerin eğitim başarılarını artırmak ve devamsızlığı önlemek amacıyla TOGG ile işbirliği yaparak ilkokul öğrencilerini gezdirdi.
Kırklareli Valiliği eğitimlerini aksatmayan ilkokul öğrencilerini TOGG ile gezdirdi.
İl genelinde dezavantajlı öğrencilerin eğitim başarıları, okullarına olan ilginin artması ve devamsızlığın önüne geçilebilmesi amacıyla çalışmalar yürütülüyor.
Bu kapsamda Vali Birol Ekici'nin talimatı ile TOGG Lüleburgaz Şaban Öğünç İlkokuluna gönderildi.
Okul bahçesinde yetkililer tarafından TOGG öğrencilere tanıtıldı. Ardından öğrenciler bir süre araca bindi.
Eğitimlerini aksatmayan öğrenciler ise araç ile gezdirildi.
Kaynak: AA / Eğitim