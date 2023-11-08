Kırklareli Valiliği, başarılı öğrencileri Togg ile gezdirerek ödüllendiriyor.

Kırklareli Valiliği Öğrencileri Togg ile Gezdiriyor

Kırklareli Valiliği tarafından öğrenciler Togg ile gezdirildi.

Kırklareli Valiliğince kentte okullarını aksatmayan ve derslerinde başarı olan öğrenciler Togg ile gezdirildi.

Vali Birol Ekici, Togg'u Lüleburgaz Şaban Öğünç İlkokuluna gönderdi. Öğrencilere ilk olarak Togg'un tanıtılmasının ardından öğrenciler bir süre gezdirildi.

Öğrenciler Vali Ekici'ye teşekkür etti. - KIRKLARELİ