Kırklareli Üniversitesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Dönemi Başladı

Kırklareli Üniversitesi'nde 2023-2024 eğitim öğretim dönemi başladı. Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür, üniversiteye tercih eden öğrencilere teşekkür etti ve üniversitenin hedeflerini açıkladı.

Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) 2023-2024 eğitim öğretim dönemi başladı.

KLÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, yaptığı yazılı açıklamada, üniversitelerini tercih eden öğrencilere teşekkür etti.

Üniversitede yaklaşık 26 bin öğrencinin eğitim gördüğünü ifade eden Şengörür, açıklamasında şunları kaydetti:

" Türkiye'nin yenilikçi ve girişimci üniversitelerinden biri olan Kırklareli Üniversitesi, bulunduğu şehir ile bütünleşen bir ihtisas üniversitesi olma hedefi doğrultusunda nitelikli akademik ve idari kadrosuyla geleceğimizin teminatı olan değerli öğrencilerimizi en iyi şekilde geleceğe hazırlamak için gayret göstermektedir.

Gelişen teknoloji ve bilimin ışığında öğrenci odaklı bir üniversite olarak uygulamalı eğitimi temel alan Kırklareli Üniversitesi öğrencilerini, bireysel, mesleki ve etik değerlerin bilincinde, vizyon sahibi ve rekabet gücü yüksek bireyler olarak iş hayatına hazırlayacaktır."