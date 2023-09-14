Kırklareli'nde Tel Kırma ve Elde Antep İşi Kursu Açılıyor

Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi'nde tel kırma ve elde antep işi kursları başlıyor. Kurs kayıtları devam ediyor.

Kırklareli'nde tel kırma ve elde antep işi kursu açılacak.

Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi'nden yapılan açıklamada, kurs kayıtlarının devam ettiği bildirildi.

Tel kırma kursunun 18 Eylül tarihinde, elde antep işi kursunun ise 21 Eylül tarihinde başlayacağı bildirilen açıklamada, kursların Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirileceği kaydedildi.

Yol yapım çalışmaları

Pınarhisar ilçesinde yol yapım çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay, Kırklareli Caddesi'nde devam eden çalışmaları takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

Yol yapım ve kaldırım düzenleme çalışmalarının hızla yürütüldüğünü ifade eden Talay, ilçenin alt yapısından üst yapısına kadar yenilendiğini belirtti.

İlçeyi yeni baştan inşa ettiklerini dile getiren Talay, yıl sonuna kadar tüm çalışmaları tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.