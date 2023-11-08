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Kırklareli'nde öğrenciler Togg ile gezdirildi

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Eğitim Haberleri

Kırklareli Valiliği tarafından öğrenciler Togg ile gezdirildi. Okullarını aksatmayan başarılı öğrenciler, Vali Birol Ekici tarafından Togg ile gezdirildi.

Kırklareli'nde öğrencilerin Togg heyecanı

KIRKLARELİ - Kırklareli Valiliği tarafından öğrenciler Togg ile gezdirildi.

Kırklareli Valiliğince kentte okullarını aksatmayan derslerinde başarı olan öğrenciler Togg ile gezdirildi.

Vali Birol Ekici Togg'u Lüleburgaz Şaban Öğünç İlkokuluna gönderdi. Okulda öğrencilere ilk olarak TOGG tanıtıldı. Daha sonra öğrenciler bir süre gezdirildi.

Öğrenciler Vali Ekici'ye teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eğitim

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