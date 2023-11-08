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Kırklareli'nde öğrenciler Togg ile gezdirildi

Kırklareli Valiliği tarafından öğrenciler Togg ile gezdirildi. Okullarını aksatmayan başarılı öğrenciler, Vali Birol Ekici tarafından Togg ile gezdirildi.