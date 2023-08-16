Kırklareli'nde İl Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu Toplantısı Gerçekleştirildi

Kırklareli'nde Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer başkanlığında gerçekleşen İl Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu toplantısında gündem maddeleri görüşüldü. İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Özefsun, katılımcılara çalışmaları hakkında bilgi verdi. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ise üreticileri ziyaret etti ve isteklerini dinledi.