Kırklareli'nde İl Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu Toplantısı Gerçekleştirildi
Eğitim Haberleri
Kırklareli'nde Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer başkanlığında gerçekleşen İl Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu toplantısında gündem maddeleri görüşüldü. İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Özefsun, katılımcılara çalışmaları hakkında bilgi verdi. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ise üreticileri ziyaret etti ve isteklerini dinledi.
Kırklareli'nde İl Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi.
Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer başkanlığında valilik binasında gerçekleşen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.
İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Özefsun, katılımcılara çalışmaları hakkında bilgi verdi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Aksoy, ziyaretlerde bulundu
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, üreticileri ziyaret etti.
Aksoy, Dereköy köyündeki keçi çiftliği ile Kavakdere köyündeki karpuz üreticilerinin isteklerini dinledi.
Her fırsatta üreticileri ziyaret ettiklerini ifade eden Aksoy, tüm üreticilere teşekkür etti.