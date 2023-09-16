Kırklareli'nde eğitim öğretim yılı genel değerlendirme toplantısı yapıldı

Kırklareli'nde Vali Birol Ekici başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Özefsun tarafından yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Toplantıda okul yöneticilerinin istekleri dinlendi.

Kırklareli'nde eğitim öğretim yılı genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Birol Ekici başkanlığında Atatürk Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Özefsun tarafından yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek okul yöneticilerinin istekleri dinlendi.

Vali Ekici, okul ziyaretlerini sürdürüyor

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Vize ilçesinin Kıyıköy beldesinde okul ziyaretinde bulundu.

Ekici, Kıyıköy Ortaokulunu gezip okul yöneticilerinden bilgi aldı.

Ardından öğretmenlerle bir araya gelen Ekici, istekleri dinledi.

Öğrencileri de dersliklerinde ziyaret eden Ekici, eğitim alanında yatırım yapmaya devam ettiklerini ifade etti.