Kırklareli'nde eğitim öğretim döneminde alınacak asayiş tedbirleri değerlendirildi
Kırklareli Valisi Birol Ekici başkanlığında düzenlenen toplantıda, eğitim öğretim döneminde okul önleri ve çevresinde alınacak asayiş tedbirleri değerlendirildi.
Kırklareli'nde eğitim öğretim döneminde alınacak asayiş tedbirleri değerlendirildi.
Vali Birol Ekici başkanlığında Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen toplantıya İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, İl Jandarma Komutanı Cemalettin Akyüz, kurum müdürleri, okul yöneticileri ve okul aile birliği başkanları katıldı.
Toplantıda, Vali Ekici eğitim öğretim yılının başlamasıyla okul önleri ve çevresinde önlemler alınacağını ifade etti.
Daha sonra Ekici, önerileri dinledi.
Kaynak: AA / Eğitim