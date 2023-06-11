Kırklareli'nde Değerler Eğitimi Okulu yıl sonu etkinliği düzenlendi

Kırklareli'nde Değerler Eğitimi Okulu yıl sonu etkinliği düzenlendi. İl Müftüsü Yusuf Eviş, İl Özel İdaresi Cazibe Merkezinde düzenlenen törende, Değerler Eğitimi Okulunun toplumda ortaya çıkan çok önemli bir ihtiyacı karşılamak üzere açıldığını söyledi. Çocuklara Diyanet İşleri Başkanlığının hazırladığı müfredat çerçevesinde Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler öğretildiğini ifade eden Eviş, öğrencilerini bu kurslara gönderen ailelere teşekkür etti. Konuşmaların ardından öğrenciler gösterilerini sahneledi. Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi gebe okulunda anne ve baba adaylarına yönelik eğitimler devam ediyor. Hastaneden yapılan açıklamada, "bilinçli anneler, sağlıklı nesiller, mutlu aileler" sloganı ile açılan okulda anne ve baba adaylarına eğitimler verildiği belirtildi. Açıklamada, tüm anne ve baba adayları eğitimlere davet edildi.