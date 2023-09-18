Kırklareli'nde Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen çelenk törenine Ticaret İl Müdürü Mustafa Uzan, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Fuat Şeker ve diğer meslek odası temsilcileri katıldı.

Kırklareli'nde Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında çelenk töreni yapıldı.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Ticaret İl Müdürü Mustafa Uzan, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Fuat Şeker, Ticaret ve Sanayi Odası Meclis yönetim kurulu üyesi Hüsnü Güngör Akarca, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkan Yardımcısı Şaban Doğan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun ile meslek odası temsilcileri katıldı.