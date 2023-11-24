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Kırklareli'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlamaları

Kırklareli'nde 24 Kasım Öğretmenler günü için düzenlenen etkinliklerle kutlama yapıldı. Çelenk töreni ve kültür merkezinde devam eden etkinliklerle öğretmenler günü kutlandı.