Kırklareli Müftülüğü tarafından Kur'an kursları bilgi yarışması düzenlendi

Kırklareli İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Kur'an kursları bilgi yarışmasına öğrenciler katıldı. Yarışmada dereceye giren öğrencilere bisiklet hediye edildi ve diğer katılımcılara da para ödülü verildi.