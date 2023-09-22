Kırklareli Jandarması Okulları ve Yolları Denetliyor

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, okulların açılmasıyla birlikte yaya geçitlerini ve okul servis araçlarını denetlemeye başladı. Denetimlerde emniyet kemeri takma konusu da önemle vurgulandı.

Kırklareli jandarması okulları ve okullara giden bütün yolları abluka altına aldı. Jandarma denetimlerin yanı sıra yaya geçitlerinde bakım yaptırdı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından Eğitim-Öğretim yılının başlamasıyla birlikte Yaya Geçitleri ve okul servis araçları denetimine ağırlık veriliyor.

Trafik Jandarması tarafından 7 okul servis aracı ve sürücüsü denetlendi. Denetimlerde personel ve öğrencilerin emniyet kemeri takıp takmadığı kontrol edilerek personel ve öğrencilere emniyet kemeri takmanın faydaları ile araca biniş ve iniş konularında bilgilendirme yapıldı. Merkez İlçe Trafik Jandarmasınca okul önünde bulunan 4 adet yaya geçitlerinin bakım ve onarımı yapıldı.

Lüleburgaz Trafik Jandarması tarafından Büyükkarıştıran İlköğretim Okulu 4'üncü sınıf öğrencilerinin trafik dersine eşlik edilmiş ve "Yaya geçidi trafikte yayanın hareket tarzı" konulu genel trafik eğitimi öğrencilere uygulamalı olarak verildi.

Vize ilçesi Develi Köy yolunda da 1 öğrenci servis aracı kontrol edilerek servis şoförlerine emniyet kemeri ve hız kuralları konusunda bilgilendirme yapıldı.

Okul servislerinde bulunan 20 öğrenciye emniyet kemerinin önemi, servis içinde seyahat halindeyken uyulması gereken kurallar, okul servisine binerken ve inerken uyulması gereken kurallar konularında bilgilendirme yapıldı.

Yapılan bilgilendirmelerin ardından servis şoförü ve öğrencilerine Güvenli Servis Kullanım Kartı dağıtıldı. - KIRKLARELİ