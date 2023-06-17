Kırklareli'de Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Toplantısı Düzenlendi, Kışlacık Köyüne İshale Hattı Yapıldı

Kırklareli İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ali Ergin başkanlığında Hayat Boyu Öğrenme Kurumları toplantısı düzenlendi. Kışlacık köyünde ise İl Özel İdaresi tarafından içme suyu ishale hattı çalışmaları tamamlandı.

Kırklareli'nde Hayat Boyu Öğrenme Kurumları

toplantısı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ali Ergin başkanlığında, Vize Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, kurs ve kursiyer sayıları, aile okulu projesi, bağımlılıkla mücadele eğitimleri ile köy ve yaşam merkezlerinde sürdürülen çalışmalar değerlendirildi.

Ergin, Hayat Boyu Öğrenme Kurumları tarafından açılan kurslara vatandaşları davet etti.

Kışlacık köyüne ishale hattı yapıldı

Kırklareli İl Özel İdaresi Vize ilçesinin Kışlacık köyünde içme suyu ishale hattı çalışmaları tamamladı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada köyde 4 bin metre hat döşendiğini bildirdi.

Çalışmaların hayırlı olması dileğinde bulunan Kuşoğlu, çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti.