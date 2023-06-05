Kırklareli'de Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında resim ve asamblaj yarışması düzenlendi

Kırklareli Üniversitesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen FutureBio Projesi kapsamında düzenlenen yarışmaya yaklaşık 500 öğrenci katıldı. Jüri üyelerince yapılan değerlendirmede 22 resim ve asamblaj ödüle layık görüldü. Yarışmanın amacı plastik kaynaklı çevre kirliliği ve biyoplastikler konusunda farkındalık oluşturmak.