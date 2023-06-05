Kırklareli'de Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında resim ve asamblaj yarışması düzenlendi
Eğitim Haberleri
Kırklareli Üniversitesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen FutureBio Projesi kapsamında düzenlenen yarışmaya yaklaşık 500 öğrenci katıldı. Jüri üyelerince yapılan değerlendirmede 22 resim ve asamblaj ödüle layık görüldü. Yarışmanın amacı plastik kaynaklı çevre kirliliği ve biyoplastikler konusunda farkındalık oluşturmak.
Kırklareli'nde Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen resim ve asamblaj (doğal veya hazır malzemelerin parçalarından oluşturulan sanat eserleri) yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Kırklareli Üniversitesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen FutureBio Projesi kapsamında "Haydi gelecek için biyobozunur plastik kullanalım" temalı yarışmaya yaklaşık 500 öğrenci katıldı.
Jüri üyelerince yapılan değerlendirmede 22 resim ve asamblaj ödüle layık görüldü.
Proje koordinatörü Kırklareli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi'nde görevli doktor öğretim üyesi Evren Çağlarer, Rektörlük Kültür Merkezinde düzenlenen törende yarışmaya katılan öğrencilere teşekkür etti.
Yarışmanın plastik kaynaklı çevre kirliliği ve biyoplastikler konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlendiğini ifade eden Çağlarer, biyoplastiklerin doğada petrol kaynaklı plastiklere göre daha hızlı yok olabildiği belirtti.
Çağlarer, genç kuşakların çevre duyarlılığına katkı sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.
Konuşmanın ardından resim ve asamblaj kategorilerinde dereceye giren öğrenciler ile projeye katkı sağlayan öğretmenlere ödülleri verildi.