Kırklareli'de Çevre Haftası kapsamında resim yarışması düzenlendi

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türkiye Çevre Haftası kapsamında düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi. Çevreye duyarlı gençler yetiştirilmesi için çalıştıklarını belirten Ekici, çevrenin korunmasının önemine vurgu yaptı. Yarışmaya katılan öğrencilere teşekkür eden Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Ersoy Canbek ise öğrencilere bisiklet hediye etti.