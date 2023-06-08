Kırklareli'de Çevre Haftası kapsamında resim yarışması düzenlendi
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Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türkiye Çevre Haftası kapsamında düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi. Çevreye duyarlı gençler yetiştirilmesi için çalıştıklarını belirten Ekici, çevrenin korunmasının önemine vurgu yaptı. Yarışmaya katılan öğrencilere teşekkür eden Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Ersoy Canbek ise öğrencilere bisiklet hediye etti.
Kırklareli'nde Türkiye Çevre Haftası kapsamında okullar arası düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Kırklareli Valisi Birol Ekici, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünde düzenlenen törende, çevreye duyarlı gençler yetiştirilmesi için çalıştıklarını söyledi.
Çevrenin en iyi şekilde korunması gerektiğini ifade eden Ekici, çevreye karşı duyarlılık gösteren herkese teşekkür etti.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Ersoy Canbek ise yarışmaya katılan öğrencilere teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Vali Ekici ve Canbek yarışmada dereye giren öğrencilere bisiklet verdi.