Kırıkkale'de Okul Çevrelerinde Huzur ve Güvenlik Denetimleri Yapıldı

Kırıkkale'de yeni eğitim öğretim yılı döneminin başlamasıyla birlikte okul çevrelerinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla denetimler yapıldı. İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda gerçekleştirilen denetimlerde, okul çevrelerinde ve öğrenci servislerinde GBT sorgulaması yapıldı ve trafik akışı yönlendirildi.

Kırıkkale'de yeni eğitim öğretim yılı döneminin başlamasıyla birlikte okul çevrelerinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla denetimler yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca yeni eğitim öğretim yılının huzur ve güven ortamı içerisinde sürdürülebilmesi adına valiliklere gönderilen genelge çerçevesinde, okul çevrelerinde ve öğrenci servislerinde denetimler gerçekleştirildi. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş, trafik, narkotik, motosikletli yunus timleri, çocuk ve toplum destekli birimlerinden oluşturulan karma ekiplerin katıldığı denetimlerde kişilerin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması yapıldı. Okul çevresinde durdurulan bazı şüpheli araçlarda kontrol edildi. Ekipler, okulların önündeki trafik akışını yönlendirip güvenliği sağladı.

Ekipler, sürücü ve yolculara bilgilendirme yaparak KADES ve dolandırıcılığa karşı hazırlanan tanıtıcı el broşürleri verdi. Okulların giriş, çıkış ve öğle arası saatlerindeki yoğunluk göz önünde bulundurularak, güvenliğin sağlanması amacıyla denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Emniyet Amiri İsa Söğüt, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde vatandaşların mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, çocuk ve gençlerin özellikle başta narkotik ve asayiş suçlarından uzak tutulması ve korunması, eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla il genelinde denetim faaliyetlerinin başladığını söyledi.

Yıl boyunca denetimlerin devam edeceğini ifade eden Söğüt, "Trafikte algılanan yakalanma risk duygusunu artırmak, servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak bu araçların karışabileceği trafik kazalarını önlemek amacıyla ilimiz genelinde bugün itibariyle denetimlere başlanılmış olup eğitim öğretim yılı boyunca denetimlerimize devam edilecektir" dedi.

İl merkezi ve ilçelerinde bulunan 129 okul ve çevresinde 40 motorize polis ekibi ile birlikte toplamda 80 personel ile görev yapıldığını belirten Söğüt, okullarda meydana gelebilecek olaylardan hızlı bir şekilde haberdar olabilmek adına il genelinde bulunan 129 okulun tamamında "Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi" olarak personel görevlendirildiğini aktardı. - KIRIKKALE