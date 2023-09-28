Kırıkkale Belediyesi Öğrencilere Gökyüzü İzleme Etkinliği Düzenledi

Kırıkkale Belediyesi tarafından düzenlenen 'Bilimsel Geceleme Etkinliği'nde öğrenciler, gökyüzünü inceledi. Etkinlikte öğrencilere teleskopla gözlem yapma imkanı sunuldu ve eğitmenler tarafından bilgi verildi. Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Bilim Merkezi'nin bu tür etkinliklere devam edeceğini belirtti.

Kırıkkale Belediyesince düzenlenen "Bilimsel Geceleme Etkinliği"nde öğrenciler gökyüzünü inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kırıkkale Bilim Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe katılan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve öğrenciler teleskopla gökyüzünü izledi.

Gökyüzünü, gezegenleri ve ayı gözlemleme imkanı bulan öğrencilere, eğitmenler tarafından bilgi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Bilim Merkezi'nin bu tür etkinliklere ev sahipliğine devam edeceğini belirtti.

Bilim Merkezi'ni herkesin ziyaret edebileceğini aktaran Saygılı, "Merkezin galerilerini, bilimsel düzeneklerini ziyaret edebilirler, atölye çalışmalarına katılabilirler. Dünya ve Müslüman bilim adamlarını yakından tanıma imkanına sahip olabilir. Bugün de çocuklarımızla bilimin sırlarla dolu yönü olan gökyüzünü teleskoplarla izledik." ifadesini kullandı.