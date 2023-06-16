Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nden 945 öğrenci mezun oldu

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 1995'te kurulan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nden (KTMÜ) mezun olan 945 öğrenci için tören düzenlendi. Üniversitenin Cengiz Aytmatov Kampüsü'ndeki açık hava spor sahasında tertip edilen 2022-2023 akademik yılı mezuniyet törenine, Kırgızistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Aybek Moldogaziev, diplomatlar, rektörler, öğretim görevlileri ve öğrenci yakınları katıldı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 1995'te kurulan Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesinden (KTMÜ) mezun olan 945 öğrenci için tören düzenlendi.

Üniversitenin Cengiz Aytmatov Kampüsü'ndeki açık hava spor sahasında tertip edilen 2022-2023 akademik yılı mezuniyet törenine, Kırgızistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Aybek Moldogaziev, diplomatlar, rektörler, öğretim görevlileri ve öğrenci yakınları katıldı.

Yüksekokul ve fakülte mezunlarının geçişi ile başlayan törende Kırgızistan ve Türkiye milli marşları okundu.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, burada yaptığı konuşmada, mezunları tebrik ederek, "Mutlu olacağınız şekilde yaşayın. Geriye dönüp baktığınızda keşke bunu yapsaydım demeyeceğiniz şekilde yaşayın." tavsiyesinde bulundu.

KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, "Bugün sadece Manas ailesi için değil, Kırgızistan için değil, Türkiye için değil, Türk dünyası için değil, insanlık alemi için gençlerimizi mezun ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ceylan, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin dünyanın ilk bin üniversitesi arasına girdiğini belirterek, öğrencileri ve akademisyenlere teşekkür etti.

Edebiyat Fakültesi Filoloji Bölümünde Cibek Rüstemova ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden Bermet Akmatova'nın üniversite birincisi oldukları açıklandı.

Törende Türkçe ve Kırgızca yemin eden mezunlar keplerini havaya fırlattı.

Törende engelli kızın üniversite hayali gerçek oldu

KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Ceylan, Kırgızistan'ın Çuy Bölgesi'nde yaşayan Toktobübü Apsatarkızı adlı doğuştan engelli bir kızın üniversite hayalini gerçekleştirmek için seferber oldu.

Ceylan, üniversitenin mezuniyet törenine davet edilen Toktobübü'ye üniversitenin imkanlarından yararlanması için ömür boyu kimlik kartı takdim etti.

Tekerlekli sandalye ile sahneye alınan Toktobübü'ye üniversiteden mezun olmanın sevinci yaşatıldı.

Ayrıca, Toktobübü'ye bir haftalık Türkiye tatil imkanı verildi, babasına da "Babalar Günü" vesilesiyle altın madalya takdim edildi.

Mezuniyet töreni dans, müzik grupları, Kırgız ve Türk ses sanatçılarının sahne alması, havai fişek gösterisiyle sona erdi.