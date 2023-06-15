Kırgızistan'da Türkiye Türkçesi Eğitim Merkezi'nden 3 bin 835 kursiyer sertifika aldı

Kırgızistan'da, Türkiye Türkçesi Eğitim Merkezi'nde (TTÖMER) eğitim alan 3 bin 835 kursiyer sertifika almaya hak kazandı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği bünyesindeki TTÖMER merkez binasının bahçesinde sertifika töreni tertip edildi.

Törene, başkent Bişkek'te farklı eğitim merkezlerinde düzenlenen Türkiye Türkçesi eğitim programlarına katılan kursiyerler, öğretmenleri ve davetliler katıldı.

Türk yemeklerinin tanıtıldığı ve ikram edildiği törende, Türk öğretmenler de Türkçe şarkılar seslendirdi.

Törende, bu yıl eğitimi başarıyla tamamlayan 3 bin 835 kursiyere sertifikaları verildi.

TTÖMER Müdürü Mustafa Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TTÖMER'in Kırgızistan'da 7 bölge 10 ilçede faaliyetine devam ettiğini belirterek, "Türkiye Türkçesini öğrenmek isteyen ve bir üst kura geçmek isteyen öğrencilerimizi TTÖMER'e bekliyoruz. Türkçe öğrenmek de Türkçe öğretmek de çok güzel." dedi.

Üç aydır Türkiye Türkçesi kurslarına giden Elnura Okanova, "Bana Türk dilini sevdiren hocalarıma çok teşekkür ediyorum." dedi.

Devlet Teknik Üniversitesinde öğretim görevlisi Nazira Camangulova ise Türk dili eğitimi süresince Türkiye halkının kültürünü, mutfağını, şarkılarını ve filmlerini tanıma fırsatını bulduğunu sözlerine ekledi.