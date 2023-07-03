Kırgızistan'da Türkçe Sınıfı Açıldı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından desteklenen Talas Devlet Üniversitesi'nde Türkçe sınıfı açıldı. Açılış törenine Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi, Talas Vali Yardımcısı ve Talas Milletvekili de katıldı. Türkçe sınıfının iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerini artıracağı ve öğrencilere büyük katkı sağlayacağı belirtildi.

Kırgızistan'daki Talas Devlet Üniversitesinde (TALDÜ), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle Türkçe sınıfı açıldı.

TİKA desteğiyle kurulan sınıfın açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Talas Devlet Üniversitesindeki törene, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, Talas Vali Yardımcısı Mira Seydikerimova ve Talas Milletvekili Dastanbek Cumabekov'un yanı sıra üniversitesi yönetimi, TİKA Bişkek Koordinatörü Osman Usta, Büyükelçilik Eğitim Müşaviri Kürşat Dulkadir ve Bişkek'teki Türkiye Türkçesi Eğitim Öğretim Merkezi (TTÖMER) Müdürü Mustafa Bulut katıldı.

Seydikerimova, Türkçe sınıfının Talas Devlet Üniversitesinde açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Kırgızların "Yedi halkın dilini bil, yedi atanın dilini bil" atasözünü hatırlatarak dil öğrenmenin önemini vurguladı.

Türkçe sınıfının öğrencilere büyük katkı sağlayacağı inancını dile getiren Seydikerimova, iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin artmasını ve böyle öğretim merkezilerinin daha fazla açılmasını istediklerini ifade etti.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Doğan da Türkçe ve Kırgızcanın birbirine benzer olduğunu belirterek, Türkçe öğretim sınıfının Talas Devlet Üniversitesine hayırlı olması temennisinde bulundu.

Doğan, Kırgızistan'da Türkiye Türkçesini öğrenerek sertifika alan öğrencilerin ilave dil eğitimine gerek duymadan Türkiye'deki üniversitelerde lisans, yüksek lisans veya doktora yapabileceklerini söyledi.

Milletvekili Cumabekov ise TİKA'nın Kırgızistan'ın sosyal kalkınmasına sağladığı katkılara işaret etti.

Türkçe sınıfında TTÖMER öğretmenlerinin ders vereceği bilgisini paylaşan Cumabekov, dünya dili haline gelen Türkiye Türkçesini öğrenen öğrencilerinin Türkiye'deki üniversitelerde eğitim veya uluslararası alanda iş bulmada kolaylık göreceğinin altını çizdi.