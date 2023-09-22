Kırgızistan'da Türk Okulu'na Ek Bina İnşaatı Başladı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te faaliyet gösteren Bişkek Türk Okulu'nda ek derslik binası inşaatının temeli atıldı.

Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Cengiz Aytmatov Kampüsü'nde yer alan Bişkek Türk Okulu yanında yaptırılacak olan ek bina için temel atma töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, KTMÜ yönetimi, müşavirler, okul idaresi ve velilerin katılımıyla gerçekleşen törende, okulun ek bina inşaatı için yaptıkları katkılardan dolayı velilere ve iş insanlarına teşekkür etti.

Okul, Kırgızistan'da yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının eğitim ihtiyacını karşılamak amacıyla 1999 yılından bu yana ilkokul, ortaokul, imam hatip ortaokulu ve Anadolu lisesi olarak hizmet veriyor.