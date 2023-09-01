Kırgızistan'da Rusya ile ortaklaşa 3 okulun inşaatı başladı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, video konferans yoluyla Kırgızistan'da 3 okulun inşaatını başlattı. İnşa edilecek okulların 2025 yılında kapılarını açması planlanıyor.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, video konferans yoluyla Kırgızistan'da 3 okulun inşaatını başlattı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Caparov ve Putin'in, Kırgızistan'da inşa edilecek 9 okuldan 3'ünün temel atma törenine video konferans yoluyla katıldığı belirtildi.

Açıklamada, Bişkek, Batken ve Karakol şehirlerinde temeli atılan ve her biri 1224 kapasiteli olan okullarının 2025 yılında kapılarını açacağı ifade edildi.

Bu okullarda eğitim dilinin Rusça olacağı aktarılan açıklamada, okuldaki müfredatın iki ülkenin devlet standartlarına göre belirleneceği ve mezunlarına her iki ülkenin diplomalarının verileceği kaydedildi.

Caparov, törende yaptığı konuşmada, Rusya ile eğitim alanında işbirliğinin giderek güçlendiğini ve etkili hale geldiğini belirtti.

Putin de Kırgızistan'da inşa edecekleri okulların son teknolojiyle donatılacağını ve bu okulların iki devletin halkları arasındaki dostluk ve karşılıklı anlayış geleneklerinin derinleşmesine katkıda bulunacağından emin olduğunu söyledi.

Kırgızistan'da yeni eğitim-öğretim dönemi bugün resmen başladı

Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından "Eğitim ve Öğretim İstatistikleri-2023" verileri açıklandı.

Yaz tatili sonrası 2 bin 350 okulda toplam 1,5 milyon öğrenci ve 74 bin öğretmen için ilk ders zili bugün çaldı.

Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte ülke genelinde yeni 42 okul ve 4 spor tesisi hizmete girdi.??????? Ülkede 150 bin öğrenci ilk kez okulla tanıştı.