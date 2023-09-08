Kilis'teki deprem hasarlı okullar yıkılmaya başlandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Kilis'te, yapılan denetimler sonucu ağır hasarlı olan okulların yıkımına başlandı. İlk olarak Kartalbey İlkokulu'nun yıkımı gerçekleştirildi.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin vurduğu Kilis'te, ağır hasar alan okulların yıkımına başlandı.

6 Şubat merkezli depremlerin vurduğu Kilis'te, yapılan denetimler sonucu bazı okulların ağır hasarlı olduğu belirlendi. Ağır hasarlı okulların bugün itibariyle yıkımına başlandı. İlk olarak Kartalbey İlkokulunun, alınan güvenlik önlemlerinin ardından iş makineleriyle yıkımına başlandı.