Kilis'te Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerine Trafik Eğitimi Verildi

Kilis Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Kilis Müftülüğü koordinesinde Kur'an kursuna katılan öğrencilere trafik bilinci kazandırmak amacıyla çalışma yapıldı. Polis memurları tarafından 400 çocuğa trafik kuralları ve genel bilgiler anlatıldı.