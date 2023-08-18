Kilis'te Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerine Trafik Eğitimi Verildi
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Kilis Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Kilis Müftülüğü koordinesinde Kur'an kursuna katılan öğrencilere trafik bilinci kazandırmak amacıyla çalışma yapıldı. Polis memurları tarafından 400 çocuğa trafik kuralları ve genel bilgiler anlatıldı.
Kilis'te yaz Kur'an kursunda eğitim gören 400 öğrenciye trafik eğitimi verildi.
Kilis Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Kilis Müftülüğü koordinesinde Kur'an kursuna katılan öğrencilerde trafik bilincinin gelişmesi için çalışma yapıldı.
Görevlendirilen polis memurları, yaz Kur'an kursuna katılan 400 çocuğa trafik kurallarını anlatarak, trafikle ilgili genel bilgiler paylaştı.
Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Eğitim