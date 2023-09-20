Kilis'te sürücülere traktör kullanımı eğitimi verildi
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, traktör kullanımında güvenliği sağlamak amacıyla sürücülere eğitim verdi. Eğitimde trafik kazalarının önlenmesi, trafik kuralları, traktörlerin ışıklandırılması ve reflektör takılması gibi konular ele alındı.
Kilis'te jandarma ekiplerince sürücülere güvenli traktör kullanımı eğitimi verildi.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "Güvenli Tarım, Güvenli Trafik Projesi" kapsamında trafik kazaların önlenmesi, trafik kuralları, traktörlerin ışıklandırılması, reflektör takılması ve rops demirinin önemi konularında başlattığı çalışma sürüyor.
Ekiplerce merkeze bağlı Uzunlu köyünde 11 traktör sürücüsüne eğitim verildi.
Jandarma ekiplerinin kent genelinde bu konuda trafik eğitimleri devam edecek.
Kaynak: AA / Eğitim