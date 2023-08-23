Kilis'te sürücülere traktör kullanımı eğitimi verildi

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, traktör ve tarım araçlarının karıştığı trafik kazalarını önlemek amacıyla sürücülere güvenli traktör kullanımı eğitimi verdi. Eğitimde traktörde bulunması gereken donanımlar, emniyet kabini, hız kuralları ve yük taşımacılığı konularında bilgilendirme yapıldı.

Kilis'te jandarma ekiplerince sürücülere güvenli traktör kullanımı eğitimi verildi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Güvenli Tarım, Güvenli Trafik Projesi" kapsamında traktör ve tarım araçlarının karıştığı ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarını en aza indirmek, traktör kullanıcılarını bu konuda bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak, can ve mal kaybını önlemek için başlattığı çalışma sürüyor.

Bu kapsamda, Musabeyli ilçesine bağlı Hacılar Köyünde yapılan seminerde traktör ve tarım aletleri sürücüsüne ışık, arka reflektör ve diğer donanımları traktör ve römorkta bulundurmanın önemi, emniyet kabini, koruma çerçevesinin traktöre takılması durumunda kazalardaki etkisi, traktörde hız kuralları, ulaşım ve yük taşımacılığı konularında bilgilendirme yapıldı.

Reflektör takılı olmayan traktörlere reflektör takan ekipler, sürücüleri bilgilendirmek için broşür ve cep kitapçığı dağıttı.

Jandarma ekiplerinin kent genelinde bu konuda trafik eğitimleri devam edecek.