Kilis'te Okul Servisleri ve Emniyet Kemeri Denetimlerinde 23 Bin 627 Lira İdari Para Cezası Uygulandı

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan trafik kontrolünde, okul servis araçları ve emniyet kemeri denetimleri gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda toplamda 23 bin 627 lira idari para cezası uygulandı ve 3 araç trafikten men edildi.