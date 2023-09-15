Kilis'te Okul Servisleri ve Emniyet Kemeri Denetimlerinde 23 Bin 627 Lira İdari Para Cezası Uygulandı
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan trafik kontrolünde, okul servis araçları ve emniyet kemeri denetimleri gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda toplamda 23 bin 627 lira idari para cezası uygulandı ve 3 araç trafikten men edildi.
Kilis'te okul servisleri ve emniyet kemeri denetimlerinde toplam 23 bin 627 lira idari para cezası uygulandı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan trafik kontrolünde emniyet kemeri denetimi yapıldı.
14 okul servis aracını denetleyen ekipler, 87 araçtaki 93 kişiye de emniyet kemeri kontrolü yaptı.
İki servis aracına 2 bin 930 lira idari para cezası kesen ekipler, emniyet kemeri denetiminde ise 20 bin 697 lira idari para cezası uyguladı. Ayrıca 3 araç trafikten men edildi.
Kaynak: AA / Eğitim