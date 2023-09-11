Kilis'te Okul Çevresi Denetimleri Yapıldı

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, okulların çevresindeki işletmeler ve öğrenci servislerini denetledi. 86 okulda yapılan denetimlerde, çocukların güvenli bir şekilde eğitim yapmalarını sağlayacak önlemler anlatıldı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, okulların çevresindeki işletmeler ve öğrenci servisleri denetlendi.

Jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan 86 okulda, 2023-2024 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla denetimler arttırıldı.

Özellikle okul çevresinde yer alan bakkal ve büfe türü işletmeleri ziyaret eden ekipler, işletme sahiplerine ve okul idarelerine çocukların okullarda emniyet ve güven içerisinde eğitim yapmalarını sağlayacak önlemleri anlattı.

Ekipler, öğrenci servislerinde de denetim yaptı.