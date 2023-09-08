Kilis'te depremden etkilenen okullar yıkılmaya başlandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kilis'te ağır hasarlı olan okullar yıkılmaya başlandı. Yeni Mahalle Kartalbey Sokak'ta bulunan Kartalbey İlkokulu ilk olarak yıkıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kilis'te ağır hasarlı olan okullar yıkılmaya başlandı.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Kilis'te ağır hasar alan okullarda kontrollü yıkıma başlandı. Bu çerçevede Yeni Mahalle Kartalbey Sokak'ta bulunan Kartalbey İlkokulunda ilk yıkım gerçekleşti. Yıkım esnasında çevresine güvenlik şeridi çekilen okulda iş makineleri ile kontrollü yıkıma başlandı. - KİLİS