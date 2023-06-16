Deprem bölgesi Kilis'te 54 bin öğrenci karne aldı

KİLİS Kilis'te 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının sona ermesiyle 54 bin öğrenci karne aldı. Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, yaz tatiline giren öğrencilere iyi tatiller dileyerek, bol bol kitap okumalarını önerdi.

Kilis'te 192 okul 1856 derslik de öğrenim gören 54 bin öğrenci karne alırken, 3100 öğretmen de karnelerinin vererek, 2022-2023 eğitim-öğretim dönemi yaz tatiline başlamanın sevincini yaşadı. İl genelindeki okullarda olduğu gibi Aralık Derneği İlkokulu'ndan karne dağıtım töreni düzenlendi. Düzenlenen törene İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, öğretmenler ve öğrenci velileri katıldı. Karne dağıtım töreni, öğrencilere karnelerini dağıtmasıyla sona erdi. Düzenlenen tören sonrası açıklama yapan Mehmet Emin Akkurt, "Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kilis İlimizde' de öğrencilerimizi yaz tatiline gönderiyoruz ve iyi bir tatil yapacaklar. Bugün itibariyle 54 bin öğrencimiz karne alıyor. 54 bin öğrencinin içinde 21 bin Suriyeli öğrencimiz var.3100 öğretmenimiz öğrencilerimizle birlikte tatile girecekler ama biz Haziran ayı boyunca bu öğretmenlerimizin hizmet içi eğitim kurslarını ve kişisel eğitim kurslarını ve müfredat ile ilgili süreçlerini uzaktan eğitim yoluyla da olsa eğitimlerini devam ettireceğiz. Ben bu yılı kazasız belasız bitirdiğimiz için emekleri, katkıları, gayretleri için bugüne kadar velilerimiz, öğretmenlerimiz okul yöneticilerimiz başta olmak üzere herkese huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Kızının karne heyecanını yaşadığını dile getiren İbrahim Yüksel, Kızım büyük bir emek karşılığında Takdir Belgesini aldı kendisine bu mutluluğu bize yaşattığı için çok teşekkür ederim. Rabbim tüm çocukların emeklerini boşa çıkartmasın" dedi. Okul tatile girdiği için öğretmeninin üzüldüğü söyleyen Ortaokul öğrencisi Elif Naz ise, " Ben bugün takdir aldım ve çok mutluyum. Öğretmenimiz çok üzüldü tatile girdiğimiz için ve bize ' Siz çok iyi öğrencilersiniz sizleri her zaman çok seviyorum' diyerek bizleri karnelerimizi verdi" ifadelerini kullandı.

Çocuklarının daha iyi yerlerde olmasını için çabaladıklarını dile getiren veli Remziye Kaya, " Bir veli olarak yapmamız gereken yanlarında çocukların yanında bulunmak gerekiyor ve çocuklara her zaman destek olmamız gerekiyor. Çocukları yalnız bıraktığımız zaman bu sevgiyi ve başarıyı dışarda ararlar ondan dolayı velilere buradan sesleniyorum çocuklara ne olursa olsun anne ve baba olarak iyi günlerinde kötü günlerinde yanlarında olmalarını ve onlarla arkadaş olmalarını istiyorum" ifadelerini kullandı.