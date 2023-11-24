Kilis'te 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen etkinliklerde çelenk konuldu ve programlar gerçekleştirildi. Kilis Valisi, Belediye Başkanı ve protokol üyeleri de törene katıldı.

Kilis'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

KİLİS - Kilis'te 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Kilis'te etkinlik düzenlendi. Program çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay tarafından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Alaeddin Yavaşca Kültür Merkezinde program devam etti. Oradaki törene Kilis Valisi Tahir Şahin, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, tüm protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.