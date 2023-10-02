Kilis 7 Aralık Üniversitesi 14 bin öğrenci ile ders başı yaptı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi 14 bin öğrenci ile ders başı yaptı

KİLİS - Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2023-2024 eğitim öğretim yılına 14 bin öğrenciyle düzenlenen törenle başladı.

15 Temmuz Meydanı'nda 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'un çelenk sunumuyla başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Programda konuşan Rektör Karacoşkun, 7 Aralık Üniversitesinin 6 Şubat ta yaşanan depremlerden bazı binalarda az hasar aldığını dile getirdi. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde Üniversitede okuyan 13 öğrencinin hayatını kaybettiğini altını çizen Rektör Karacoşkun, "6 Şubatta yaşanan depremde hayatını kaybeden 13 öğrencilerimize ve vatandaşlara Allahtan rahmet diliyorum hepsinin saygıyla anıyorum" dedi.

"Bu yıl öğrenci sayımız 14 bin"

2023-2024 eğitim-öğretim yılında 7 Aralık Üniversitesinde 14 bin öğrenci olduğunun altını çizen Karacoşkun, "Bu yıl üniversitemizin öğrenci sayısı 14 bin rakamını gördü ve bu rakam bizim için oldukça önemli. Değerli arkadaşlar bildiğiniz Üniversitemizde İletişim Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi açıldı inşallah önümüzdeki yıllarda öğrenci alacak duruma geliriz" ifadelerini kullandı.

Üniversitenin, şehir için önemli olduğunu belirten Karacoşkun, " En büyük hayalimiz Kilisli devlet sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'nın ismini konservatuvara verilmesiydi. Bu yıl konservatuvarı açtık ve bunu da gerçekleştirdik hocalarımızda öğrencilerimizde orada göreve başladı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan çeşitli kurumların açmış olduğu stantlarda ve özellikle Polis ve Jandarma stantlarında KADES uygulaması hakkında genel bilgiler verildi.