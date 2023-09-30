Kilim Sosyal Bilimler Lisesi Münazara Kulübü, Parlamenter Tipi Münazara Projesi'ni anlattı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Kilim Sosyal Bilimler Lisesi Münazara Kulübü öğrencileri, Kayseri Yeşilay Şubesi'nde yapmayı planladıkları Parlamenter Tipi Münazara Projesi ve çalışmaları anlattı.

Kilim Sosyal Bilimler Lisesi Münazara Kulübü öğrencileri, Kayseri Yeşilay Şubesi'nde il genelinde yapmayı planladıkları Parlamenter Tipi Münazara Projesi ve çalışmaları hakkında AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı'ya ve Yeşilay Başkanı Mehmet Çifci'ye Kayseri'de düzenlemek istedikleri münazara turnuvası ve Kayseri Münazara Topluluğu hakkında bilgi verdi. Milletvekili Murat Cahit Cıngı büyük bir ilgi ve alaka ile öğrencilerin projelerini dinledi, öğrencilerimize yapacakları projeye için destek sözü verdi. Murat Cahid Cıngı, yapılacak projede emeği geçen Yeşilay başkanına, okul yönetimine, proje sorumlusu öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ederek başarılar diledi.

Parlamenter Tipi Münazara Nedir?

Parlementer Tipi münazara, İngiltere Parlamentosu'ndan uyarlanan, entelektüel bilgi birikimi ile argümantasyon kurma becerisini birleştiren, konuların gündelik hayat içerisinde verilmesi ve konu verildikten sonra 15 dakika hazırlanma süresi sonucunda konuyu kendi perspektifinden savunulmasını isteyen yenilikçi düşünme ve argümantasyon becerisini geliştiren münazara tipidir.

Kayseri Münazara Topluluğu Nedir?

Kayseri Münazara Topluluğu da Kayseri'de münazaranın ve tartışma kültürünün gelişmesi hakkında gençleri bilinçlendirmek, entelektüel anlamda eğitimler düzenleyerek gençlerin kişisel yaşamlarına katkı sunmak, turnuvalar ve maçlar düzenleyerek Kayseri'de parlamenter tipi münazarayı yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır. - KAYSERİ