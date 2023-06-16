Kılıçdaroğlu YKS'ye girecek adaylara başarılar diledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylara başarılar diledi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Hafta sonu YKS'ye girecek olan sevgili gençler, bu sorunlu eğitim sisteminde sınav sonucunuz ne olursa olsun sizler bizim için çok değerlisiniz, bu ülkenin umudu ve geleceğisiniz. Tüm mücadelemiz sizler için. Emeklerinizin karşılığını alabilmeniz dileğiyle başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.