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Kılıçdaroğlu YKS'ye girecek adaylara başarılar diledi

Kılıçdaroğlu YKS'ye girecek adaylara başarılar diledi

Eğitim Haberleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylara başarılar diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylara başarılar diledi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Hafta sonu YKS'ye girecek olan sevgili gençler, bu sorunlu eğitim sisteminde sınav sonucunuz ne olursa olsun sizler bizim için çok değerlisiniz, bu ülkenin umudu ve geleceğisiniz. Tüm mücadelemiz sizler için. Emeklerinizin karşılığını alabilmeniz dileğiyle başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Eğitim

Kemal Kılıçdaroğlu Eğitim Haberler

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